ННГУ имени Лобачевского перешел на дистанционное обучение

ННГУ имени Лобачевского переходит на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. Такой формат действует с 14 октября, сообщается в приказе ректора вуза Елены Загайновой.
«Это не карантин. Мы переводим студентов на дистанционную форму обучения для профилактики распространения коронавируса. Освоение образовательных программ будет проходить в полном объеме с использованием электронного обучения и удаленных образовательных технологий», – сообщается на сайте ННГУ.
Отмечается, что лабораторные и практические работы останутся очными, однако студентов будут делить на группы для соблюдения социальной дистанции.
Ограничения будут действовать до особого приказа об их отмене.
Напомним, ранее сообщалось, что с 5 октября руководству высших учебных заведений и училищ Нижегородской области рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.
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Фото: pexels
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