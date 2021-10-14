ННГУ имени Лобачевского перешел на дистанционное обучение

«Это не карантин. Мы переводим студентов на дистанционную форму обучения для профилактики распространения коронавируса. Освоение образовательных программ будет проходить в полном объеме с использованием электронного обучения и удаленных образовательных технологий», – сообщается на сайте ННГУ.

Отмечается, что лабораторные и практические работы останутся очными, однако студентов будут делить на группы для соблюдения социальной дистанции.

Ограничения будут действовать до особого приказа об их отмене.

Напомним, ранее сообщалось, что с 5 октября руководству высших учебных заведений и училищ Нижегородской области рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.

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Фото: pexels