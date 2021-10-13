18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На площади у Нижегородской ярмарки установили дровяную печь. Зимой около нее можно будет погреться

На территории Нижегородской ярмарки установили дровяную печь. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области.

 

Предполагается, что вокруг нового арт-объекта будут проводить различные мероприятия. Зимой там можно будет посмотреть на огонь и погреться. Черную печь окружают лавки, на которых могут отдыхать нижегородцы и гости города.

«Будет греть нас всех по праздникам и во время мероприятий», — добавили представители ИРГСНО и предположили, что у Нижегородской ярмарки появится должность печника.

Напомним, ранее сообщалось, что к 800-летию Нижнего Новгорода территория ярмарки преобразилась. После благоустройства пространства было принято решение о сносе металлической ограды, установленной вокруг ярмарки в 90-ые годы.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Анастасия Малышева

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: