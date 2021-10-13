На площади у Нижегородской ярмарки установили дровяную печь. Зимой около нее можно будет погреться

Предполагается, что вокруг нового арт-объекта будут проводить различные мероприятия. Зимой там можно будет посмотреть на огонь и погреться. Черную печь окружают лавки, на которых могут отдыхать нижегородцы и гости города.

«Будет греть нас всех по праздникам и во время мероприятий», — добавили представители ИРГСНО и предположили, что у Нижегородской ярмарки появится должность печника.

Напомним, ранее сообщалось, что к 800-летию Нижнего Новгорода территория ярмарки преобразилась. После благоустройства пространства было принято решение о сносе металлической ограды, установленной вокруг ярмарки в 90-ые годы.

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Фото: Анастасия Малышева