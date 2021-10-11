В Пакгаузах на Стрелке установили павильоны для галереи и концертного зала

В пакгаузах на Стрелке планируется создать выставочное пространство и концертный зал на 600 человек. Отмечается, что павильоны не создадут дополнительной нагрузки на металлические конструкции, так как они будут некапитальными.

«Выполнены работы по устройству металлокаркаса, монтажу фасадных элементов, частично завершены работы по устройству кровли», — добавили в «Центре 800».

Также, уже смонтированы фасадные элементы, а сейчас ведется укладка кровли. Еще предстоит построить внутренние перегородки, проложить коммуникации и установить оборудование. Кроме того, прокладываются дорожки конструкций и приводится в порядок территория около фильтровальной станции.

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Фото: Нижний800