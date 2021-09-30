18+
  • Город
  • Город
Город

«Нижегородский центр немецкой и европейской культуры»* включен в реестр иноагентов

«Нижегородский центр немецкой и европейской культуры»* внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Такое решение принял минюст страны.

 

Центр был образован в 2009 при содействии посольства Германии и Немецкого культурного центра имени Гете.

Центр организует кинофестивали, концерты исполнителей классической и современной музыки, выставки, лекции и театральные постановки.

* — Организация, выполняющая функции иностранного агента.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: