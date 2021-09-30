«Нижегородский центр немецкой и европейской культуры»* включен в реестр иноагентов

«Нижегородский центр немецкой и европейской культуры»* внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Такое решение принял минюст страны.
Центр был образован в 2009 при содействии посольства Германии и Немецкого культурного центра имени Гете.
Центр организует кинофестивали, концерты исполнителей классической и современной музыки, выставки, лекции и театральные постановки.
* — Организация, выполняющая функции иностранного агента.
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