«Городские экспедиции» проведут серию благотворительных экскурсий для поддержки «Том Сойер Фест»

Для записи на экскурсии необходимо зарегистрироваться по ссылке. На некоторые экскурсии запись стоит — 100 рублей и подразумевается доплата на месте — свободной суммой или указанной в билете.

Программа экскурсий:

29 сентября

18:00 Экскурсия в квартале церкви Трех Святителей. Истории Алеши Пешкова с Татьяной Нечаевой

Подробное описание и регистрация

30 сентября

18:00 Экскурсия в Заповедном квартале. История спасения и возрождения с Еленой Карамзиной

Подробное описание и регистрация

2 октября

12:00 Стрит-арт в Заповедном квартале с Анной Нистратовой

Подробное описание и регистрация

14:00 «Великие жильцы и гости Усадьбы Лемке»

Подробное описание и регистрация

2 октября

12:00 Ландшафтная композиция городской усадьбы с Ольгой Ворониной

Подробное описание и регистрация

14:00 Особенности озеленения нижегородских городских усадеб 20-го века

Подробное описание и регистрация

5 октября

18:00 «Как построить модный дом. Дома и усадьбы Заповедного квартала» с Татьяной Нечаевой

Подробное описание и регистрация

9 октября

14:00 Как Том Сойер Фест спас дома в историческом квартале Нижнего

Подробное описание и регистрация

15:00 Стрит-арт в Заповедном квартале с Анной Нистратовой

Подробное описание и регистрация

10 октября

15:00 Дома спасенные и неспасенные в квартале Трех Святителей с Викторией Азаровой

Подробное описание и регистрация

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем стартует серия экскурсий о нижегородской архитектурной школе 90-х.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество «Том Сойер Фест Нижний Новгород»