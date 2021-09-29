«Городские экспедиции» проведут серию благотворительных экскурсий для поддержки «Том Сойер Фест»

В Нижнем Новгороде с 29 сентября до 10 октября пройдет серия благотворительных экскурсий от проекта «Городские экспедиции». Все собранные средства пойдут на запуск следующего сезона восстановления объектов исторической среды силами «Том Сойер Фест».
Для записи на экскурсии необходимо зарегистрироваться по ссылке. На некоторые экскурсии запись стоит — 100 рублей и подразумевается доплата на месте — свободной суммой или указанной в билете.
Программа экскурсий:
29 сентября
18:00 Экскурсия в квартале церкви Трех Святителей. Истории Алеши Пешкова с Татьяной Нечаевой
Подробное описание и регистрация
30 сентября
18:00 Экскурсия в Заповедном квартале. История спасения и возрождения с Еленой Карамзиной
Подробное описание и регистрация
2 октября
12:00 Стрит-арт в Заповедном квартале с Анной Нистратовой
Подробное описание и регистрация
14:00 «Великие жильцы и гости Усадьбы Лемке»
Подробное описание и регистрация
2 октября
12:00 Ландшафтная композиция городской усадьбы с Ольгой Ворониной
Подробное описание и регистрация
14:00 Особенности озеленения нижегородских городских усадеб 20-го века
Подробное описание и регистрация
5 октября
18:00 «Как построить модный дом. Дома и усадьбы Заповедного квартала» с Татьяной Нечаевой
Подробное описание и регистрация
9 октября
14:00 Как Том Сойер Фест спас дома в историческом квартале Нижнего
Подробное описание и регистрация
15:00 Стрит-арт в Заповедном квартале с Анной Нистратовой
Подробное описание и регистрация
10 октября
15:00 Дома спасенные и неспасенные в квартале Трех Святителей с Викторией Азаровой
Подробное описание и регистрация
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем стартует серия экскурсий о нижегородской архитектурной школе 90-х.
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Фото: сообщество «Том Сойер Фест Нижний Новгород»
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