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Движение транспорта по Борскому мосту полностью возобновлено

В Нижнем Новгороде полностью открыли движение по Борскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

 

автор фото — Никита Духник

Ремонт на Борском мосту начался с 20 сентября. Из-за чего жителям пришлось стоять по несколько часов в многокилометровых пробках. Сначала подрядчик выполнил укладку асфальта на левой полосе, затем была отремонтирована другая сторона дороги.

Теперь рабочие начали ремонтировать деформационные швы — эти работы будут проводиться лишь в ночное время с ограничением движения по одной полосе. Планируется, что ремонт закончится в течение трех недель.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за многокилометровых пробок на Борском мосту жители Бора вынуждены выбирать альтернативные способы перемещения между городами. Так, с 23 сентября «Омик» возобновил свою работу.

 

 

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