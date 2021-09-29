Движение транспорта по Борскому мосту полностью возобновлено

Ремонт на Борском мосту начался с 20 сентября. Из-за чего жителям пришлось стоять по несколько часов в многокилометровых пробках. Сначала подрядчик выполнил укладку асфальта на левой полосе, затем была отремонтирована другая сторона дороги.

Теперь рабочие начали ремонтировать деформационные швы — эти работы будут проводиться лишь в ночное время с ограничением движения по одной полосе. Планируется, что ремонт закончится в течение трех недель.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за многокилометровых пробок на Борском мосту жители Бора вынуждены выбирать альтернативные способы перемещения между городами. Так, с 23 сентября «Омик» возобновил свою работу.

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