Нижегородский аэропорт «Чкалов» запускает прямые рейсы в Махачкалу

Рейсы Нижний Новгород — Махачкала будет выполнять авиакомпания Nordwind на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров. Полеты запустят со 2 ноября дважды в неделю — по вторникам и субботам:

вылет из столицы Приволжья в 12:40, прибытие в Махачкалу в 15:05 (по местному времени)

вылет из Махачкалы в 16:05 (по местному времени), прибытие в аэропорт «Чкалов» в 18:30

Напомним, ранее сообщалось, что после длительного перерыва авиакомпания «Россия» в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус» возобновила рейсы в Египет.

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Фото: «Википедия»