Стала известна локация фестиваля «Новогодней столицы России-2022»

Фестиваль «Новогодняя столица России–2022» пройдет в Нижнем Новгороде. Одной из локаций станет — Нижегородская ярмарка. Об этом сообщает директор ИРГСНО Дарья Шорина. Подготовка к фестивалю стартует в ноябре — основные праздничные мероприятия пройдут с 7 декабря по 7 января.
Обновленное пространство Нижегородской ярмарки открыли для жителей и гостей города в середине августа. По словам Дарьи Шориной, в ходе реставрации удалось сохранить две ели, которые планируют украсить к новогодним праздникам.
Титул «Новогодней столицы» Нижний Новгород получил от Калуги.
«У Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира», — добавил Глеб Никитин.
Так, фестиваль проводится в России десятый раз. Обычно праздничные мероприятия стартуют в декабре и продолжаются все новогодние каникулы.
Напомним, ранее сообщалось, что на обновленной территории Нижегородской ярмарки завершилась реконструкция чугунного фонтана XIX века.
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Фото: Instagram Нижегородской ярмарки
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