Стала известна локация фестиваля «Новогодней столицы России-2022»

Обновленное пространство Нижегородской ярмарки открыли для жителей и гостей города в середине августа. По словам Дарьи Шориной, в ходе реставрации удалось сохранить две ели, которые планируют украсить к новогодним праздникам.

Титул «Новогодней столицы» Нижний Новгород получил от Калуги.

«У Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира», — добавил Глеб Никитин.

Так, фестиваль проводится в России десятый раз. Обычно праздничные мероприятия стартуют в декабре и продолжаются все новогодние каникулы.

Напомним, ранее сообщалось, что на обновленной территории Нижегородской ярмарки завершилась реконструкция чугунного фонтана XIX века.

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Фото: Instagram Нижегородской ярмарки