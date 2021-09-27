На Большой Покровской появился мультяшный кот с галстуком-бабочкой

Новый арт-объект установили недалеко от трамвайных путей. В настоящее время посмотреть на него можно только через металлическое ограждение, так как на этом участке ведутся строительные работы.

«Спешите приветствовать! Новый житель Покровки — пухлый кот. Скульптура кота появилась на одной из новых скамеек недалеко от перекрестка с Октябрьской», — говорится в публикации.

Некоторые жители города отмечают, что фигурка кота напоминает один из стикеров «Сбербанка», который называется — «Сберкот». В одной из его лап находят qr-код. Правда для чего он нужен — пока неизвестно.

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Фото: «В Городе N»