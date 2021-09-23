Молодая нижегородка продает свою девственность за 100 миллионов долларов

Оказалось, что девушка родом из Украины, но последние несколько лет проживает в Нижнем Новгороде. В своей анкете она указала, что не ищет долгих отношений. Деньги нужны ей, чтобы помочь семье. На данный момент это самое дорогое объявление на сайте.

Тем временем, всемирная организация здравоохранения убеждена, что девственность – не медицинский или научный термин. Это, скорее, социокультурное или религиозное понятие, обозначающее состояние человека до первого полового контакта. Придание ей особой значимости и цены – форма гендерной дискриминации.

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Фото: pexels