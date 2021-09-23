«Парк стал точкой притяжения»: как живет Нижегородская «Швейцария» после открытия

Представители парка рассказали, что каждые выходные около 50 тысяч горожан приходили отдыхать в Нижегородскую «Швейцарию».

«Каждые выходные в парк приходило до 50 тысяч нижегородцев и гостей города. Здесь школьники встретили День знаний, и прошло два крупных фестиваля. Позаниматься спортом, развлечь детей в игровых зонах и просто погулять в тишине природы в будни приходило от 25 до 30 тысяч посетителей», – поделились представители парка.

Самым привлекательным местом для подростков стала скейт-зона, для детей – игровые площадки. Взрослые приходят в парк, чтобы прогуляться под тенистыми аллеями деревьев.

«И всех без исключения покорили световые и музыкальные шоу парковых фонтанов», – сообщают сотрудники парка.

Губернатор области Глеб Никитин отметил, что парк стал точкой притяжения нижегородцев с момента его открытия, а администрация старается поддерживать этот статус.

«Обновленный парк стал точкой притяжения. Администрация парка внимательно следит за всеми отзывами — как положительными, так и рекомендациями для подрядчика», – написал губернатор.

В ближайшее время в парке будут открываться новые кафе, спортивные и детские павильоны. Вскоре здесь появятся образовательные и творческие студии, будут проходить экскурсии и квесты.

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Фото: Instagram @swisspark_nn