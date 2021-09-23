«Парк стал точкой притяжения»: как живет Нижегородская «Швейцария» после открытия

Прошел ровно месяц с того момента, как парк «Швейцария» открылся после масштабного благоустройства. В Instagram аккаунте парка появилось видео, в котором показано, как нижегородцы проводят здесь время.
Представители парка рассказали, что каждые выходные около 50 тысяч горожан приходили отдыхать в Нижегородскую «Швейцарию».
«Каждые выходные в парк приходило до 50 тысяч нижегородцев и гостей города. Здесь школьники встретили День знаний, и прошло два крупных фестиваля. Позаниматься спортом, развлечь детей в игровых зонах и просто погулять в тишине природы в будни приходило от 25 до 30 тысяч посетителей», – поделились представители парка.
Самым привлекательным местом для подростков стала скейт-зона, для детей – игровые площадки. Взрослые приходят в парк, чтобы прогуляться под тенистыми аллеями деревьев.
«И всех без исключения покорили световые и музыкальные шоу парковых фонтанов», – сообщают сотрудники парка.
Губернатор области Глеб Никитин отметил, что парк стал точкой притяжения нижегородцев с момента его открытия, а администрация старается поддерживать этот статус.
«Обновленный парк стал точкой притяжения. Администрация парка внимательно следит за всеми отзывами — как положительными, так и рекомендациями для подрядчика», – написал губернатор.
В ближайшее время в парке будут открываться новые кафе, спортивные и детские павильоны. Вскоре здесь появятся образовательные и творческие студии, будут проходить экскурсии и квесты.
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Фото: Instagram @swisspark_nn
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