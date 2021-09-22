Гостиничный комплекс появится на территории IT-городка в Нижнем Новгороде

Новый гостиничный комплекс могут построить на улице Шевченко. Здесь же будет организован первый IT-кластер в Нижнем Новгороде. Проект поддержали депутаты городской думы на заседании 22 сентября.
Кластеры – это сетевые объединения предприятий, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Построить IT-кластер планируют в Нижегородском районе на территории 6203 квадратных метров. Проект о его передаче региону был внесен мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.
На последнем заседании депутатов Гордумы было предложено построить здесь гостиничный комплекс.
«Участок передается с целью развития IT-кластера в рамках развития инфраструктурных проектов Российской Федерации», — пояснила председатель КУГИ и ЗР Светлана Помпаева.
Новый квартал должны построить до 2030 года. Здесь также появится новый кампус IT-факультета ННГУ им. Лобачевского.
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Фото: ООО «Ленгипрогор»
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