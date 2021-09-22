Теннисный центр построят на месте пустыря в Нижнем Новгороде

Недалеко от стадиона «Радий» в Приокском районе начнут строить теннисный комплекс. Инвестор будет осваивать заброшенную территорию. Об этом сообщает пресс-служба муниципального парламента.
Заброшенная территория на улице Горной будет передана инвестору, который намерен разбить там несколько теннисных кортов. Для этих целей будет выделен участок земли площадью 2963 квадратных метров.
В ходе заседания, депутаты городской думы согласились, что участок должен быть передан в собственность региона. Новый спортивный объект также сможет привлечь нижегородцев к посещению стадиона «Радий».
«Данная заброшенная территория нуждается в развитии, а появление нового спортивного объекта привлечет внимание местных жителей к самому стадиону “Радий”», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Фото: pexels
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