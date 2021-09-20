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Миллионный пассажир получил особый подарок от аэропорта в Нижнем Новгороде

Светлана Котова стала миллионным пассажиром, которого обслужил аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

 

Пассажирка летела в Сочи компанией Nordwind. Она получила подарок не только от директора аэропорта, но и авиакомпании.

Светлана получила сертификат на право бесплатного посещения залов повышенной комфортности аэропорта в течение 12 месяцев. А представитель Nordwind Кирилл Харченко подарил ей сертификат на бесплатный перелет их авиакомпанией.

«Это очень волнительно и неожиданно. Я рада, что мой отпуск начинается именно так. Спасибо аэропорту за такой сюрприз», — поделилась пассажирка. Она также рассказала, что никогда раньше ничего не выигрывала.

Впервые семизначный показатель был достигнут уже в сентябре. Например, в 2019 году миллионного пассажира поздравляли только в ноябре.

По словам исполнительного директора АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» Эдуарда Кошенскова, пассажиропоток стал значительно больше благодаря поддержке облправительства. Речь идет о субсидиях на региональные авиаперевозки.

 

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Фото: pexels

 

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