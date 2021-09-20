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Нижегородцы запечатлели «Око Саурона» над Бором

Необычное свечение заметили нижегородцы на ночном небе. Фотографии с «Оком Саурона» очевидцы активно публиковали в соцсетях.

 

Причиной загадочного явления стал новый тепличный комплекс на Бору. Внутри используется система искусственного досвечивания, из-за которой и создается такой эффект.

«Как и на других предприятиях холдинга, в ООО «ТК Нижегородский» на 100% площадей выращивания будет применяться система искусственного досвечивания растений, позволяющая производить свежие овощи круглый год», – сообщили представители компании.

Комплекс был построен с нуля по Голландским технологиям. Площадь теплиц составляет 17,3 га. Также комплекс получил 1,4 мегаватт энергомощностей.


 

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Фото: сообщество «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» «ВКонтакте»

 

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