Схема нижегородского транспорта может кардинально измениться в ближайшее время

Уже в четвертом квартале 2021 года будет закончена разработка новой схемы. Этот документ должен быть одобрен горожанами, без их уведомления вводить новую схему не будут. Во время общественных обсуждений граждане смогут высказать свои замечания и предложения, которые будут учитывать при доработке схемы.

«Никто без людей ничего менять не будет. Мы должны их услышать, учесть их мнение», – уточнил глава области.

Основные идеи нововведений – сократить интервал движения общественного транспорта до 5-10 минут, а также закупить новые транспортные средства.

«Новая маршрутная сеть будет выложена в Сети, можно будет обсудить. Планируем, что в два раза уменьшится интервал движения транспорта. «Через инфраструктурные кредиты будем обеспечивать замену рельсового хозяйства и приобретение транспортных средств», – добавил Глеб Никитин.

Модернизация инфраструктуры областного транспорта будет осуществляться за счет инфраструктурных кредитов. В планах обновление рельсового транспорта, а также открытие дополнительных трамвайных маршрутов. Это поможет решить проблемы не только в Нижнем Новгороде, но и в районах области.

«В любом случае общественный транспорт в Нижнем Новгороде ждет революция в ближайшее время», – подытожил губернатор.

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Фото: pexels