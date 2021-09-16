Правнук Максима Горького высадил липы в именном сквере писателя в Нижегородском районе

В озеленении центрального сквера города принимал участие Максим Пешков – правнук писателя Максима Горького, советский и российский дипломат. Он поблагодарил нижегородцев за трепетное отношение к парку, а также поздравил их с 800-летием города.

«В этом парке мы были не так давно, и тогда было совершенно другое зрелище, сейчас – неимоверная красота. Так, что я бы хотел от чистого сердца поблагодарить нижегородцев за то внимание, за ту любовь, за то трепетное отношение к моему великому предку. Нижний Новгород был, в общем-то, громадным куском его души, его сердца», – поделился родственник писателя.

Работы по озеленению в городе продолжаются. Далее деревья и кустарники будут высаживать в сквере имени Жукова, сквере на улице Ильинской, Малом сквере на площади Минина и Пожарского, а также на Аллее Дружбы и Лопатинском овраге.

Всего на территории Нижегородского района будет высажено около 300 новых деревьев и 9,5 тысяч кустарников.

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Фото: администрация Нижнего Новгорода