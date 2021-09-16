Неизвестные разгромили фотовыставку героев Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде

В Приокском районе вандалы уничтожили фотографии с выставки, посвященной победе в Великой Отечественной войне. Своим возмущением нижегородцы поделились в сообществе «Типичный Нижний Новгород» «ВКонтакте».
Экспозиция была организована в сквере у Вечного огня на площади Маршала Жукова.На месте фотовыставки остались лишь клочья фотографий и сломанные крепления.
«Разгромили историческую фото композицию в честь Победы в ВОВ. Портреты героев Победы, героев Нижнего Новгорода в Приокском районе около вечного огня лежат в клочья!», – сообщил подписчик сообщества.
На данный момент не установлено, кто совершил акт вандализма. Нижегородцы просят полицию разобраться в произошедшем.
«Кто воспитывал так своих детей? Надеюсь, администрации Приокского района начнет действовать через полицию, чтобы найти тех, кто это сделал!», – добавили жители города.
Комментаторы согласны с тем, что в ситуации надо немедленно разобраться и подключить к этому полицию. Тем не менее, некоторые считают, что не правильно сразу обвинять в этом детей, так как не только они нарушают порядок.
«Ссылка на детей без каких бы то ни было доказательств - клевета. Я, конечно, понимаю, что все мы чьи-то дети... Но все же», – считает Максим Данилин.
«Как забавно, видимо "взрослых" вандалов не существует, во всем виноваты дети и подростки», – высказался Вета Космос.
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Фото: «Время Н»
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