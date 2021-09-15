Дети более 100 школ Нижегородской области вернулись к дистанционному обучению из-за карантина

По последним данным, всего закрыты 162 класса в 104 школах региона. Кроме того, частично закрыты более 1% от всех групп дошкольных образовательных организаций региона. Это 92 группы в 85 детсадах Нижегородской области.

На карантине по ОРВИ остаются дети и работники детского сада в Ленинском районе Нижнего Новгорода.





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Фото: pexels