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Дети более 100 школ Нижегородской области вернулись к дистанционному обучению из-за карантина

Около 160 классов в школах Нижегородской области закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и Covid-19. Это составляет чуть более 1% от всех классов в школах региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

 

По последним данным, всего закрыты 162 класса в 104 школах региона. Кроме того, частично закрыты более 1% от всех групп дошкольных образовательных организаций региона. Это 92 группы в 85 детсадах Нижегородской области.

На карантине по ОРВИ остаются дети и работники детского сада в Ленинском районе Нижнего Новгорода.


 

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Фото: pexels

 

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