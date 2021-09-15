Десятилетнего ребенка высадили из автобуса в Дзержинске

Мама девочки ждала ее на остановке, чтобы заплатить недостающие пять рублей, однако кондуктор не захотела пойти на встречу маленькой пассажирке. Неравнодушные пассажиры предлагали заплатить за ребенка, но и это не устроило кондуктора. В итоге девочку высадили на остановке около Универмага, хотя ей надо было добраться до остановки «Магазин Свердловец».

«Я ждала ее на остановке! А вы ее высадили, она, что пешком должна идти?», – возмутилась мама школьницы.

Новый закон запрещает высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта, если они находятся без сопровождения взрослых. Соответственно, кондуктор нарушила общественный порядок. На данный момент известно, что ее вызвали на дисциплинарную комиссию. Кроме того, началась прокурорская проверка, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Фото: pexels