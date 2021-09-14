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Состояние Казанского шоссе после ремонта проверил мэр Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев оценил качество ремонтных работ, которые были проведены на участке Казанского шоссе от улицы Бринского до выезда из города. Обновление дороги осуществлялось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

 

На участке уже обновили покрытие проезжей части, положили лежачих полицейских и оборудовали пешеходные переходы с новыми светофорами. Вдоль домов Печерской долины восстановили разбитые тротуары. Юрий Шалабаев дал свои комментарии о результатах ремонтных работ.

«Дал поручение нанести разметку на участке от улицы Бринского до выезда из города, вдоль пешеходных тротуаров провести подсыпку грунтом и в дальнейшем включать эти виды работ в муниципальный контракт при выполнении дорожных ремонтных работ», – сообщил глава города.

Директор «ГУММиД» Андрей Левдиков рассказал, что новое дорожное покрытие выполнено из высокопрочных материалов.

«На всех ремонтируемых в этом году объектах мы применяем новые смеси – такие, как: щебеночно-мастичный асфальтобетон разного состава – ЩМА-11, ЩМА-15, ЩМА-20. Чаще всего эти смеси применяют на дорогах с высокой интенсивностью, потому что, чем она больше, тем явнее появляется колея. На Казанском шоссе мы уложили ЩМА-11 из щебня плотной породы габбро-диабаз с модулем упругости 1 400 на полимерном битумном вяжущем с добавлением полимеров. Это дает самой смеси такой показатель, как высокое сопротивление к колееобразованию», – пояснил Левдиков.

 

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Фото: pexels

 

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