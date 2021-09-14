Состояние Казанского шоссе после ремонта проверил мэр Нижнего Новгорода

На участке уже обновили покрытие проезжей части, положили лежачих полицейских и оборудовали пешеходные переходы с новыми светофорами. Вдоль домов Печерской долины восстановили разбитые тротуары. Юрий Шалабаев дал свои комментарии о результатах ремонтных работ.

«Дал поручение нанести разметку на участке от улицы Бринского до выезда из города, вдоль пешеходных тротуаров провести подсыпку грунтом и в дальнейшем включать эти виды работ в муниципальный контракт при выполнении дорожных ремонтных работ», – сообщил глава города.

Директор «ГУММиД» Андрей Левдиков рассказал, что новое дорожное покрытие выполнено из высокопрочных материалов.

«На всех ремонтируемых в этом году объектах мы применяем новые смеси – такие, как: щебеночно-мастичный асфальтобетон разного состава – ЩМА-11, ЩМА-15, ЩМА-20. Чаще всего эти смеси применяют на дорогах с высокой интенсивностью, потому что, чем она больше, тем явнее появляется колея. На Казанском шоссе мы уложили ЩМА-11 из щебня плотной породы габбро-диабаз с модулем упругости 1 400 на полимерном битумном вяжущем с добавлением полимеров. Это дает самой смеси такой показатель, как высокое сопротивление к колееобразованию», – пояснил Левдиков.

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Фото: pexels