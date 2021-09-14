Бэнкси Нижегородский высмеял фаллическую колонну у театра «Комедiя»

Лингам – объект поклонения в древних индийских культах. Он отождествлялся с божественной производящей силой и часто имел форму схожую с мужским половым органом. Такая же ассоциация возникла и у нижегородцев, когда они увидели отшлифованный постамент скульптуры музы Талии.

На плитке Бэнкси Нижегородского изображены улыбающиеся люди, которые рассматривают миниатюру колонны, в компании с Виктором Черномырдиным. Политик цитирует свою знаменитую фразу: «Никогда такого не было, и вот – опять!»

«Политики говорят нелепые, даже бредовые фразы, рабочие сооружают то, в чем себе не отдают отчета, все это нелепым образом накладывается на обложку Presence с его «всепроникающим» объектом, наделенным символическим смыслом. И все это представляет человек, почему-то назвавшийся Нижегородским Бэнкси — законы жанра выдержаны», — поделился автор стрит-арта.

Тем временем руководство театра обещало исправить ситуацию с некорректной реставрацией колонны. Они объяснили ситуацию тем, что у них не было средств на то, чтобы поддерживать колонну в первозданном виде. В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности усиления крепления капители к опорной трубе ствола колонны, что позволит придать скульптуре изначальный облик.

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Фото: https://vk.com/id559235580