Международный форум «ИнтерВолга-2021» примет дипломатов со всего мира в Нижнем Новгороде

Организовать масштабное для региона событие помогало правительство Нижегородской области в партнерстве с представительством МИД России в Нижнем Новгороде, региональной Торгово-промышленной палатой, НГЛУ имени. Добролюбова, ННГУ имени Лобачевского, Международной школой имени Ломоносова и АНО «Центр 800».

Мероприятие приурочено не только к юбилею Нижнего Новгорода, но и к 30-летию открытия региона для иностранных туристов.

«Сегодня о нашем регионе знают в самых разных странах мира, зарубежные делегации приезжают с конкретной целью, ведут предметный диалог с нижегородскими предприятиями, учреждениями образования и культуры», –отметила директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева.

Изначально «ИнтерВолга» была задумана как площадка для общения специалистов-международников Приволжья, сейчас форум вышел на международный уровень. Директор департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Семен Григорьев еще на прошлом мероприятии в Самаре рассказал о важности Нижегородской области в сфере международного сотрудничества.

«Министерство иностранных дел России рассматривает Нижегородскую область как одного из флагманов международного сотрудничества среди субъектов Российской Федерации. Регион проявляет очень большую активность в этом направлении», – пояснил Григорьев.

Участниками мероприятия станут иностранные специалисты, русские дипломаты, представляющие интересы нашей страны за рубежом, федеральные, региональные и муниципальные органы власти, образовательные и общественные организации. Активными участниками форума станут деятели науки, культуры и спорта.

Ольга Гусева также отметила, что в эпоху цифровизации и эпидемиологических ограничений важно давать возможность дистанционно участвовать в значимых событиях. Подключиться к международному форуму может каждый желающий, перейдя по ссылке.

Начало мероприятия запланировано на 10:00 15 сентября.

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Фото: организаторы форума «ИнтерВолга-2021»