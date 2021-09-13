Нижегородская «Санта Барбара»: дольщики ЖК «Новинки Smart City» сняли сериал о долгом ожидании жилья

Участие в сериале принимают все, кто причастен к строительству и постоянному переносу достройки жилого комплекса. В нем припоминают властей, которые обещают доступные квартиры по программе «Жилье для российских семей», гарантами которых будут губернатор и Минстрой, а исполнителями выступят «надежные застройщики».

«Путин призвал избавиться от такого позорного словосочетания и явления как обманутый дольщик. Никитин взялся за решение проблемы и пообещал достроить ЖК до конца 2020 года. Но что-то пошло не так и обманутые дольщики вместо своих квартир переехали в палатки», — говорится в описании одной из серий.

Анонс опубликовали в группе 12 сентября текущего года, когда будет выпущена последняя серия – неизвестно.

«Премьера 12 сентября 2021 года, окончание неизвестно и полностью зависит от правительства РФ. А как вы считаете на сколько серий растянется этот сериал?», — задаются вопросом создатели сериала.

Пользователям социальных сетей понравилась идея, они поддержали создателей в комментариях «Рабочая группа ЖК Новинки Smart City».

«Спасибо за видео, все в точку. Очень надеюсь, что не затянется, как в сериале», — поблагодарила Валентина Вилкова.

«По продолжительности – точно Санта Барбара. Меняются главные герои,а не дострой, как заколдованный. Сюжет закручен лихо с первых серий. Но и теперь не менее завораживает. Просто не оторваться дольщикам», поделилась Ирина Гераськина.

Дольщики не раз пытались привлечь внимание к своей 7-летней проблеме самыми разными способами. Они выходили на одиночные пикеты к кремлю, устраивали флешмоб рядом с Чкаловской лестницей, выкладывали надпись «Help Путин». Самые креативные активисты создали песню на мотив группы Агата Кристи и разместили арт-инсталляцию с сидящим на диване скелетом.





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Фото: сообщество «Рабочая группа ЖК Новинки Smart City» «Вконтакте»