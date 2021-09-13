Деревянная крыша на детской площадке обрушилась в Нижегородском Кремле

По словам подписчицы, в минувшие выходные она с ребенком гуляла по игровому комплексу, который был построен к 800-летию Нижнего Новгорода. Как только 1,5-годовалый малыш отошёл к песочнице, крыша деревянного домика начала рушиться.

«После того, как мы спустились и решили идти к песочнице, услышали сильный грохот. Обернувшись, на наших глазах продолжала падать крыша этого “городка”», – сообщила очевидица.

Она также отметила, что другие постройки выглядят ненадежно, и в любой момент доски могут начать падать. Это потенциально опасно для детей, которые будут там играть.

Женщину возмутило то, что мэр города Юрий Шалабаев посмотрел ее историю в Instagram об инциденте, но никак не отреагировал.

«Мэр просмотрел stories в instagram и о случившемся не дал ни одного комментария. Никакой реакции!

Просим огласки, так как это новое пространство для детей напрямую угрожает жизни и здоровью! Хотим, чтобы родители были в курсе и не разрешали туда залезать детям!», – возмутилась нижегородка.

В Управлении делами правительства Нижегородской области уточнили, что подрядчик был в курсе строительных дефектов деревянного городка и оградил его сигнальной лентой. Когда рабочих не было рядом, неизвестные сорвали ленту.





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Фото: NN.ru