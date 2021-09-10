Вечный двигатель и канатная дорога: что нового появится в нижегородском парке Кулибина

Новый жилой комплекс будет полностью обустроен к июню 2022 года. Тогда собственники жилья смогут прогуляться по ухоженному историческому парку Нижнего Новгорода. Территория и сейчас находится в хорошем состоянии, но подрядчик добавит на нее новые объекты, которые привлекут посетителей и сделают их отдых в парке более комфортным.

Компания заменит старое покрытие тротуаров, высадит больше деревьев и кустарников. Подрядчик обещал сохранить зеленое покрытие территории. При разработке концепции благоустройства парка центральное место решили уделить личности самого Кулибина – нижегородского механика-изобретателя. Теперь здесь появятся арт-объекты, связанные с изобретениями «нижегородского Архимеда»: «Вечный двигатель», «Колесо-гидроскоп», «оптическая иллюзия» и другие.

Для самых маленьких посетителей здесь построят детскую площадку с канатной дорогой, качелями и игровым комплексом «Батискаф». Взрослые в это время смогут отдохнуть на удобных скамьях, либо поиграть в шахматы в тени перголы.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels