Глеб Никитин рассказал, как строительство трассы М-12 скажется на развитии туристического потенциала Нижегородской области

Строительство скоростной трассы должно привлечь больше туристов из столицы и соседних регионов. Дорога будет проходить недалеко от излюбленных путешественниками мест: Большого Болдина и паломнического маршрута «Арзамас – Дивеево – Саров».

«Трасса пройдет недалеко от популярных туристических мест региона – Большого – Болдина, паломническо-туристического кластера “Арзамас – Дивеево – Саров”, Выксы, которая активно развивается за счет промышленного туризма и современного искусства. Уверен, что соглашение с Москвой и другими регионами позволит не только обменяться опытом, но и реализовать совместные проекты в сфере туризма», – отметил глава региона.

Кроме того, благодаря этому проекту откроется больше возможностей для сотрудничества с Москвой в сфере туризма. Это также поможет создать новые рабочие места на юге региона.

«Уверен, что соглашение с Москвой и другими регионами позволит не только обменяться опытом, но и реализовать совместные проекты в сфере туризма. Главным результатом этой работы должно стать создание новых рабочих мест в южных районах области», — добавил Никитин.

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев напомнил, что сейчас дорога от Москвы до Нижнего Новгорода занимает около 5 часов на машине. Благодаря новой скоростной трассе время значительно сократится.

«Сейчас на машине жители столицы могут добраться до Нижегородской области в среднем за пять часов, после строительства скоростной магистрали это время существенно сократится. С туристической отраслью регионов, с которыми мы сотрудничаем, нам предстоит проработать предложения, позволяющие заинтересовать туристов по пути следования», – рассказал Яковлев.

Трасса М-12 также является частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», в который также входят такие платные трассы как М-11 Москва – Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога и обход Тольятти. В апреле президент РФ Владимир Путин дал указ, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга. Строительство М-12 должно завершиться к 2024 году.





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Фото: https://www.tourismexpo.ru