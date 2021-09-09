Четыре точки питания установят на территории Нижегородского кремля

Фудкорты будут расположены у Георгиевской башни на Кремлевском бульваре, рядом с Еловым сквером и возле корпуса №11. Их монтаж уже начался, а сдать объекты планируется до конца сентября текущего 2021 года.

«Здесь планируется круглогодично торговать мороженым, кофе, снеками, сладкой ватой, попкорном, прохладительными напитками и так далее», — пояснили в областном правительстве.

Такую инициативу одобрили далеко не все нижегородцы. Они считают, что точкам питания и детским площадкам не место на территории исторического сооружения, так как это не место для развлечений.





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Фото: сообщество «Городские проекты в Нижнем Новгороде» «ВКонтакте»