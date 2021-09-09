«Ни за какие деньги не купишь слово “бабушка” вместо “бабка”»: нижегородских медиков научат культуре общения

Министр подметил, что хорошее отношение к пациенту не менее важно, чем качественное лечение.

«Это культура и она или есть, или ее нет. А низкая культура потом рождает такое же низкое качество», – отметил чиновник.

Мелик-Гусейнов не отрицает, что большое количество «ангелов в белых халатах» достойно выполняют свою работу, уважительно и доброжелательно относясь к пациентам. Однако есть и те, кого следует «переделать», научить, как правильно обращаться с теми, кто нуждается в помощи.

«Будем учить обращать внимание на детали. Учить спокойно разговаривать. Учить задавать вопросы, если что-то непонятно – не надо самому додумывать, тем более неправильно. Будем учить осознавать ответственность за каждое слово и дело. Будем учить жить в чистоте и избавляться от хлама. Учить собранности и аккуратности во времени», – пояснил министр.

Развивать навыки общения у медицинских работников будут с помощью тренингов, мотивации, финансовых выплат, а также «кодекса этики».

В заключении Мелик-Гусейнов напомнил нижегородцам, что медицинский работник не прислуга. К нему важно относиться с уважением, без агрессии.

«Медик — это не прислуга и не человек по вызову. Он требует к себе не меньшего уважение, чем пациент. Любому человеку не понравится агрессия или камера на телефоне, залезающая прямо в лицо», – написал глава минздрава.

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Фото: pexels