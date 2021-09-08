Праздничная иллюминация будет освещать Нижний Новгород до новогодних праздников

В связи с празднованием 800-летия города, администрация утвердила постановление о проведении мероприятий по украшению города. Иллюминация будет радовать горожан до 20 декабря. Об этом сообщается в постановлении от 8 сентября, опубликованном на сайте городской администрации.
В постановлении задним числом утвердили, что в срок с 5 августа по 20 декабря на территории Нижнего Новгорода появится праздничная иллюминация «в связи с подготовкой и проведением празднования 800-летия со дня основания».
До 8 ноября должно завершиться художественно-декоративное оформление города. С 10 августа по 20 декабря будут украшены Приокский, Сормовский, Советский и Канавинский районы.
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Фото: сообщество «Регион-52 | Нижний Новгород» «ВКонтакте»
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