Праздничная иллюминация будет освещать Нижний Новгород до новогодних праздников

В постановлении задним числом утвердили, что в срок с 5 августа по 20 декабря на территории Нижнего Новгорода появится праздничная иллюминация «в связи с подготовкой и проведением празднования 800-летия со дня основания».

До 8 ноября должно завершиться художественно-декоративное оформление города. С 10 августа по 20 декабря будут украшены Приокский, Сормовский, Советский и Канавинский районы.







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Фото: сообщество «Регион-52 | Нижний Новгород» «ВКонтакте»