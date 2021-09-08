Вторую смену могут отменить благодаря пустующим детсадам в Нижегородской области

Количество учеников в школах постоянно растет, но новые здания образовательных учреждений не строятся. Из-за этого приходится вводить вторые смены в школах.

«Избавимся от второй смены тогда, когда будет построено достаточное количество школ. Мы очень рады появлению программы на федеральном уровне по строительству школ. В ближайшие 3 года у нас будет построено по этой программе еще 11 школ. Плюс еще 8 школ, мы надеемся, что удастся построить», — пояснила Ольга Петрова.

Министр отметила, что в некоторых районах потребность в детских садах уменьшается, поэтому стоит рассмотреть возможность переоборудовать их в школы, либо объединить их. Это станет первым шагом на пути к ликвидации второй смены.

«Дефицит существует, поэтому сейчас мы рассматриваем ситуацию в муниципалитетах, где снижается потребность в детских садах», — добавила чиновница.

Тем не менее, обучение во вторую смену в регионе достаточно распространено. От него будет не просто отказаться в ближайшее время. Петрова добавила, что работа в этом направлении ведется, но разрешить ситуацию «одним щелчком» невозможно.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels