Вторую смену могут отменить благодаря пустующим детсадам в Нижегородской области

В ходе «Большого родительского собрания» объявили, что здания пустующих детских садов можно переоборудовать в школы. Это поможет избавиться от второй смены. Об этом сообщила Ольга Петрова – областной министр образования.
Количество учеников в школах постоянно растет, но новые здания образовательных учреждений не строятся. Из-за этого приходится вводить вторые смены в школах.
«Избавимся от второй смены тогда, когда будет построено достаточное количество школ. Мы очень рады появлению программы на федеральном уровне по строительству школ. В ближайшие 3 года у нас будет построено по этой программе еще 11 школ. Плюс еще 8 школ, мы надеемся, что удастся построить», — пояснила Ольга Петрова.
Министр отметила, что в некоторых районах потребность в детских садах уменьшается, поэтому стоит рассмотреть возможность переоборудовать их в школы, либо объединить их. Это станет первым шагом на пути к ликвидации второй смены.
«Дефицит существует, поэтому сейчас мы рассматриваем ситуацию в муниципалитетах, где снижается потребность в детских садах», — добавила чиновница.
Тем не менее, обучение во вторую смену в регионе достаточно распространено. От него будет не просто отказаться в ближайшее время. Петрова добавила, что работа в этом направлении ведется, но разрешить ситуацию «одним щелчком» невозможно.
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Фото: pexels
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