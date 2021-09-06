Общественное пространство у канатной дороги на Бору благоустроят за 35 миллионов рублей

Завершить реконструкцию территории подрядчик обязуется к 30 ноября. Будет обновлена площадь перед канаткой, расположенная слева от нее парковка и пешеходный транзит между улицей Профсоюзной и центром внешкольной работы «Алиса».

В основе концепции лежит проект программы «Среда 800». Из основных проблем территории они выделили отсутствие понятной логистики и комфортных мест для отдыха, неудобства для пешеходов из-за планировки автомобильной парковки, отсутствие освещения.

Рабочие планируют создать комфортные места для отдыха и ожидания транспорта, установить функциональное освещение, обновить покрытия дорожек и провести озеленение общественного пространства. Будут установлены новые информационные знаки, урны, лавочки, а также построена новая парковка. Подрядчику поручили также продумать организацию торговых объектов и павильонов на территории площади с соблюдением общей концепции пространства.

«По замыслу авторов концепции, связь проявится через схожие базовые приемы в организации пространств, но с разными знаковыми деталями. Так, идентичность региона на «борской» стороне подчеркнут стеклянные объекты-стенды, отсылающие к Борскому стекольному заводу», – сообщается на сайте правительства области.





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Фото: ИРГСНО