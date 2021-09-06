Нижегородка получила перелом голеностопа на детской горке в парке «Швейцария»

В минувшее воскресенье, 5 сентября, нижегородка забралась на «холм»: округлый игровой элемент с тоннелем внутри, и упала, травмировав ногу. К счастью, рядом оказались медицинские работники, которые дежурили у входа на фестиваль «Ботаника». Они оказали ей первую помощь, наложили шину на ногу и забрали в больницу №35. Там подтвердили перелом голеностопа.

В администрации «Швейцарии» заявляют, что женщина не имеет претензий к парку. Все игровые элементы на площадке предназначены для детей. Уровень уклона и степень скольжения рассчитаны на определенные параметры, которые значительно различаются у детей и взрослых. Чтобы избежать несчастных случаев, администрация настоятельно просит соблюдать инструкции.

«Возвышение из мягкого покрытия со сквозным лазом, на котором женщина повредила ногу при спуске, предназначено для детей младшего возраста. Уровень уклона и степень скольжения рассчитаны на определенные вес и габариты пользователя, равно как и качели, лесенки и другие архитектурные сооружения на территории детского парка. Дирекция парка просит посетителей соблюдать правила и внимательно читать инструкции, прежде чем пользоваться аттракционами», – прокомментировали ситуацию представители парка «Швейцария».





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Фото: сообщество «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» «ВКонтакте»