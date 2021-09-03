Пустырь за гостиницей Mercury преобразуют в современное общественное пространство в Нижнем Новгороде

Этот участок сейчас исключен из жизни города, но благодаря своему положению может стать общественным пространством городского масштаба, которое привлечет не только нижегородцев, но и туристов.

На территории отсутствовало освещение, благоустройство, инфраструктура для проведения мероприятий, а также данная среда недоступна для маломобильных граждан. Подрядчик ООО «Горстрой» обязуется решить все эти проблемы. Стоимость контракта составила 54,7 миллионов рублей. Обновленная территория будет доступна для прогулок в 2021 году.

Концепция пространства была разработана в связи с потребностью горожан в тихом и активном отдыхе с детьми, а также площадке для проведения различных мероприятий. Здесь появится освещение и скульптуры, амфитеатр, фудкорт, детская зона. В сквере будет все, что нужно для тихого и активного отдыха.

«Идеи концепции строятся на знаковых элементах, подчеркивающих образ, ландшафт и контекст места — холме (остатки городского вала), озеленении и большой истории проведения городских мероприятий», – сообщили в ИРГСНО.

Более того, заброшенная территория нуждается в озеленении. В сквере будут высажены многолетние растения, цветы, плодовые деревья, газоны на открытых участках.





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Фото: https://sreda800.ru