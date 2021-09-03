Пустырь за гостиницей Mercury преобразуют в современное общественное пространство в Нижнем Новгороде

В рамках программы #Среда800 началось благоустройство второй очереди сквера Свердлова. На этот раз из пустого места вырастет ухоженное пешеходное пространство на пересечении границ улиц Грузинской, Алексеевской, Октябрьской и Большой Покровской. Об этом сообщили на сайте Института развития городской среды Нижегородской области.
Этот участок сейчас исключен из жизни города, но благодаря своему положению может стать общественным пространством городского масштаба, которое привлечет не только нижегородцев, но и туристов.
На территории отсутствовало освещение, благоустройство, инфраструктура для проведения мероприятий, а также данная среда недоступна для маломобильных граждан. Подрядчик ООО «Горстрой» обязуется решить все эти проблемы. Стоимость контракта составила 54,7 миллионов рублей. Обновленная территория будет доступна для прогулок в 2021 году.
Концепция пространства была разработана в связи с потребностью горожан в тихом и активном отдыхе с детьми, а также площадке для проведения различных мероприятий. Здесь появится освещение и скульптуры, амфитеатр, фудкорт, детская зона. В сквере будет все, что нужно для тихого и активного отдыха.
«Идеи концепции строятся на знаковых элементах, подчеркивающих образ, ландшафт и контекст места — холме (остатки городского вала), озеленении и большой истории проведения городских мероприятий», – сообщили в ИРГСНО.
Более того, заброшенная территория нуждается в озеленении. В сквере будут высажены многолетние растения, цветы, плодовые деревья, газоны на открытых участках.
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Фото: https://sreda800.ru
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