Анонимные сообщения о минировании поступили в несколько школ Нижнего Новгорода

Согласно последней информации, около 44 школ были эвакуированы из-за анонимной рассылки сообщений на электронную почту. В письме сообщалось о минировании здания школы.

«44 образовательных учреждения получили на почту анонимные сообщения о минировании. Было принято решение об эвакуации, вывели на улицы почти 3000 учеников», – сообщается в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

В сообществе «ЧП | ДТП Нижний Новгород» утверждают, что это была лишь учебная тревога.

«Почти во всех школах Нижнего Новгорода сейчас проводится плановая учебная тревога. Всех детей выводят из помещений», – написали в группе.

Как пишут нижегородцы в соцсетях, детей эвакуировали из школ № 41, 58, 59, 62, 69, 76, 83, 117, 123, 151 и 179.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренного реагирования — всего около 400 человек и 132 единицы техники.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. В ГУ МЧС сообщили, что у них информации по инцидентам нет.

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Фото: pexels