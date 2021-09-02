Старый Борский мост отреставрируют за 26 миллионов рублей в Нижнем Новгороде

Подрядчик ООО «Нижавтодорстрой» планирует завершить ремонт к 30 ноября текущего года.

«Срок окончания работ по контракту – 30 ноября. Пока план такой. Если не будет форс-мажоров, будем следовать этому графику», – сообщил ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом мост не будут перекрывать полностью, чтобы не создавать помехи дорожному движению.

«В ходе работ движение будет только ограничиваться, полного перекрытия не предусматривается», – уточнили в ГУАД.

Рабочим предстоит заменить изношенную часть верхнего слоя проезжей части, чтобы устранить колейность, отремонтировать деформационные швы и железобетонный бортик под перилами. Также на асфальтовое покрытие нанесут новую разметку и установят дорожные знаки.

В ведомстве поясняют, что все предстоящие работы необходимы для обеспечения безопасности на дорогах.

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Фото: https://tvoy-bor.ru