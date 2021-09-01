Нижегородцы попросили убрать красные стулья с Большой Покровской

Анна написала комментарий под постом губернатора в Instagram. Она считает, что эти объекты не вписываются в архитектурный ансамбль Покровки.

«Красные стулья, приколоченные на Большой Покровской по всей ее длине, – это протест какой-то против исторического ансамбля улицы, ее упорядоченности… убрать бы их, пожалуйста!» — высказалась нижегородка.

Ранее вандалы уже выразили свое мнение о новшестве, пытаясь вынести стулья с главной пешеходной улицы города. Красные стулья были ненадежно закреплены, из-за чего их с легкостью вырвали и поставили рядом со скамейками. После этого случая пришлось установить новые антивандальные крепления.





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Фото: сообщество «Типичный Нижний Новгород» «Вконтакте»