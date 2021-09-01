В Нижний придут первые осенние заморозки. Что, дальше еще холоднее?

Уже завтра, 2 сентября, дневная температура не превысит 16 градусов и в последующие дни будет постепенно снижаться. Выходные будут дождливыми, а столбики термометров покажут — не выше 11 градусов.

С 6 по 12 сентября в Нижегородской области возможны первые заморозки по ночам.

Начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева отметила, что возвраты тепла будут, но, возможно, непродолжительные. По ее словам, «бабье лето» может наступить даже в октябре, но пока предсказать его сложно.

Уже к понедельнику, 6 сентября, температура воздуха в регионе опустится до +8 градусов днем и +2 ночью.

«В целом температурный режим в сентябре ожидается около нормы, то есть +10…+12°С. Осадки также прогнозируются в пределах среднего многолетнего количества — 50-60 мм», — добавила Мокеева.





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