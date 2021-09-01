Зона отдыха для нижегородцев появится в сквере на улице Генерала Зимина в 2022 году

Благоустройством территории занимается МБУ «Нижегородгражданпроект». По их плану возле кинотеатра «Смена» будет организована зона тихого отдыха. Они пообещали не только сохранить, но и продлить излюбленный жителями променад вдоль всего сквера до улицы Гордеевской. Также для велосипедистов сделают отдельную дорожку рядом с пешеходным тротуаром.

Уже существующую спортивную площадку будут реконструировать и расширять. На ней установят тренажеры для горожан всех возрастов. Для детей из школы №51 установят теннисные столы и площадки с кубами-скалодромом. Для автомобилистов оборудуют парковку.

Жители района активно участвовали в обсуждении благоустройства общественного пространства.

«Жители очень активно участвовали на всех этапах обсуждения. Это очень важно и ценно, поскольку позволяет избежать недопонимания, а также найти консенсус и точки соприкосновения между всеми участниками обсуждений. В конечном итоге все получают желаемый результат», – отметил первый заместитель главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

Активисты Канавинского района, принимавшие участие в голосовании, поделились своими впечатлениями.

«В целом мне всё понравилось. Особенно порадовало, что по возможности были учтены многие пожелания жителей с прошлых общественных обсуждений», – рассказала Татьяна Мельникова.

«Сегодня путем голосования разрешились многие спорные вопросы. Например, было принято решение оставить велодорожку для молодежи, несмотря на то что кто-то голосовал «против». Все детали были приняты во внимание, все нюансы разъяснены специалистами и представителями администрации», – добавила Ольга Осокина.





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Фото: pexels