Круговую подсветку Нижегородского кремля возобновят в 2022 году

Проект с круговой подсветкой кремля был реализован еще в 2020 году. Нижегородцы могли любоваться ей в ночное время во время праздников – Новый год или 9 мая.

После начала реконструкции территории кремля подсветку на некоторых участках пришлось отключить. Сейчас она работает на участке от Георгиевской до Тайницкой башен, а также от Ивановской до Зачатьевской башни.

В управлении делами правительства области дополнили, что подсветка будет восстановлена после окончания реставрационных работ на Кремлевском бульваре. Ранее планировалось завершить благоустройство до 800-летия Нижнего Новгорода. Сейчас этот срок продлили до грядущего 2022 года.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.