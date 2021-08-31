Ребенок остался без фаланги пальца на горке в нижегородском парке «Швейцария»

Самый большой парк в Нижнем Новгороде частично открылся после масштабной реставрации. В нем оборудовали специальную детскую зону, на которой и находилась та самая горка.

Травмированному ребенку сразу же оказали первую помощь, после чего отвезли в районную больницу. После экспертизы врачи с сожалением сообщили, что отрезанная часть пальца нежизнеспособна.

«Нижегородские врачи провели дистанционную консультацию с травматологами ведущих федеральных клиник. К сожалению, ампутированная ногтевая фаланга пальца оказалась нежизнеспособной. Мы окажем необходимую помощь, в том числе и на период реабилитации. Минздрав Нижегородской области со своей стороны также готов оказать всю необходимую помощь в дальнейшем лечении и реабилитации ребенка», – пояснил мэр города.

Опасную горку демонтировали с детской площадки. Также огородили специальной лентой и другие аттракционы этого производителя.

Сейчас прокуратура и следователи Приокского района выясняют обстоятельства случившегося. Мэр города Юрий Шалабаев также поручил дополнительно проверить на безопасность не только площадку в «Швейцарии», но и все игровые комплексы Нижнего Новгорода. Напомним, что ранее инфраструктуру парка проверяли члены «родительского патруля».

«Поручил ответственным лицам проанализировать ситуацию и сделать все возможное, чтобы исключить подобные инциденты», – написал Юрий Шалабаев.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels