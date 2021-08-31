Детям Нижнего Новгорода запретят выезжать на дороги на электросамокатах

Выезжать на дорогу на электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и схожих устройствах опасно, особенно для детей. Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Владимир Ежов предупредил, что граждане, передвигающиеся на таких видах транспорта с точки зрения ПДД, являются пешеходами. Следовательно, передвигаться они должны либо по тротуарам и пешеходным дорожкам, либо по специально отведенным велодорожкам.

«С точки зрения ПДД, граждане, передвигающиеся на СИМ, являются пешеходами и подчиняются соответствующим правилам. Следите за тем, чтобы ваш ездил на указанных средствах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в парках и скверах», – разъяснил Владимир Ежов.

Ежов напомнил, что такие средства передвижения, как электросамокаты, являются достаточно опасными из-за большого числа несчастных случаев. Они могут развивать большую скорость, а при потере управления нанести травмы не только себе, но и окружающим.

«Пользователи, зачастую, выезжая на проезжую часть, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь опасности», – пояснил Ежов.

В УГИБДД пояснили, что средствами индивидуальной мобильности можно считать только те виды транспорта, чья мощность двигателя на превышает 250 ватт, а максимальная скорость не выше 50 километров в час. Если же показатели выше данной нормы, то такой транспорт приравнивается к мототехнике. Управлять ей можно лишь с 16 лет при наличии специальных водительских прав.





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Фото: pexels