Детям Нижнего Новгорода запретят выезжать на дороги на электросамокатах

ГИБДД Нижнего Новгорода призывает родителей запретить своим детям выезжать на проезжую часть на средствах индивидуальной мобильности. Это необходимо, чтобы поддерживать безопасность на дорогах.
Выезжать на дорогу на электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и схожих устройствах опасно, особенно для детей. Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Владимир Ежов предупредил, что граждане, передвигающиеся на таких видах транспорта с точки зрения ПДД, являются пешеходами. Следовательно, передвигаться они должны либо по тротуарам и пешеходным дорожкам, либо по специально отведенным велодорожкам.
«С точки зрения ПДД, граждане, передвигающиеся на СИМ, являются пешеходами и подчиняются соответствующим правилам. Следите за тем, чтобы ваш ездил на указанных средствах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в парках и скверах», – разъяснил Владимир Ежов.
Ежов напомнил, что такие средства передвижения, как электросамокаты, являются достаточно опасными из-за большого числа несчастных случаев. Они могут развивать большую скорость, а при потере управления нанести травмы не только себе, но и окружающим.
«Пользователи, зачастую, выезжая на проезжую часть, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь опасности», – пояснил Ежов.
В УГИБДД пояснили, что средствами индивидуальной мобильности можно считать только те виды транспорта, чья мощность двигателя на превышает 250 ватт, а максимальная скорость не выше 50 километров в час. Если же показатели выше данной нормы, то такой транспорт приравнивается к мототехнике. Управлять ей можно лишь с 16 лет при наличии специальных водительских прав.
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Фото: pexels
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