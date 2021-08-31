Масштабное панно на фасаде дома купца Мичурина на улице Рождественской отреставрируют с участием автора

Масштабная работа создана к 70-летию Октябрьской революции в традициях советского монументального искусства. На левой части триптиха изображены проводы горьковчан на Великую Отечественную войну, на центральной части — образ Матери-Родины, правая часть посвящена аллегории мирной жизни и созидательного труда.

Автор панно — нижегородский художник-монументалист Владимир Арискин предложил помощь в реставрации панно. Художник предлагает устранить загрязнения и утраченные элементы, восстановить цвет и рисунок, улучшить вид с помощью современных материалов.







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Фото: социальные сети