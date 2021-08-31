Сразу три музея откроются для посещения в башнях Нижегородского кремля с 1 сентября

Музейная экспозиция в Ивановской башне будет посвящена подвигу ополчения Минина и Пожарского. Посетителям покажут историческое оружие, которое можно будет взять в руки. Эта выставка будет постоянной. Она работала еще с 2005 года, но ей требовалась реставрация. Сейчас посетители увидят обновленное музейное пространство, где смогут погрузиться в атмосферу XVII века в сочетании с современными технологиями.

Выставка в Никольской башне «Град в усть Оки» поведает историю города: о быте нижегородцев, о нижегородских князьях и о роли Нижнего Новгорода в судьбе страны. Экспозиция займет целых два яруса башни, в которых расположатся оригинальные предметы XIII века.

В Зачатьевской башне откроется выставка «На лицевой стороне». Здесь можно увидеть нижегородские наличники – резные украшения дверного или оконного проема. Уникальные предметы были собраны во время длительных экспедиций по заброшенным деревням Нижегородской области. Эта выставка не будет постоянной, успеть посетить ее можно до 8 ноября.

После открытия цены на билет в Ивановской и Никольской башнях для школьников будет стоить 50 рублей, для льготных категорий – 70 руб., взрослые билеты – 100 рублей. В продажу также поступит единый билет на круговую прогулку по стене и на выставки в трех башнях, он будет действовать три дня. Стоимость для школьников составит 250 рублей, для льготных категорий – 350 рублей, для взрослых – 500 рублей.

Также можно будет приобрести разовые билеты на одну из трех зон стены кремля.

«Первая зона» – прогулка по стене от Дмитриевской до Ивановской башни с посещением выставок в Дмитриевской, Никольской, Ивановской башнях и посещение смотровой площадки в Тайницкой башне. Школьный билет на эту зону будет стоить 150 рублей, льготный 200 рублей, взрослый 250 рублей.

«Вторая зона» включает в себя маршрут по стене от Ивановской до Зачатьевской башни с посещением музеев в них. Школьный билет обойдется в 50 рублей, льготный – 70 рублей, взрослый – 100 рублей.

«Третья зона» состоит из прогулки по стене от Зачатьевской до Дмитриевской башни с посещением смотровых площадок в Борисоглебской и Георгиевской башнях. Школьный билет на такой маршрут обойдется в 150 рублей, льготный – 200 рублей, взрослый – 250 рублей.

После официального открытия, музейные экспозиции будут доступны для нижегородцев и гостей города по будням и в выходные дни.





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