Нижегородский сквер на улице Березовской зацветет в 2022 году

В сквере будут высажены растения, цветущие белым. Также в саду появятся белые скульптуры, гармонирующие с березами, которые растут здесь уже много лет. В МБУ «Нижегородгражданпроект» сообщили, что здесь будут обновлены тропинки, установлены новые лавочки и урны, а также смонтировано современное освещение.

Сердцем сквера станет перлога с качелями, на которых смогут покататься и отдохнуть люди всех возрастов.

«Пространство сложное. В сквере достаточно большая санитарно-защитная зона, которая имеет особый режим использования, и это накладывает на проект особые ограничения. Дорожки спроектированы по существующим транзитам и будут иметь бесшовное покрытие из брусчатки для удобства перемещения всех групп населения», – объяснила ландшафтный архитектор Ольга Кузнецова.

После того, как разработанный проект был представлен нижегородцам, они попросили увеличить количество скамеек на территории сада. Некоторые местные жители попросили запретить выгул собак на территории сквера.

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Фото: pexels