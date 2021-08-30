Какими будут последние дни календарного лета в Нижнем? Синоптики дали прогноз

Понедельник, 30 августа, станет самым теплым днем наступившей недели. В дневные часы воздух прогреется до +24 градусов. Порывы южного ветра не превысят 2−3 метров в секунду, а атмосферное давление составит 751−755 мм ртутного столба. Отмечается, что дождь возможен только в ночное время.

Летняя погода с дневной температурой выше +20 сохранится в Нижнем только до среды (1 сентября)далее в столице Приволжья станет по-осеннему прохладно.

С четверга в город придет небольшое похолодание — с утра пойдет дождь, а термометры не покажут больше +16 градусов до конца дня. К ночи температура упадет до 9 градусов. В пятницу снова дожди — в гидрометцентре обещают до +13 днем и до +6 ночью.

Выходные, 4 и 5 сентября, будут холодными и дождливыми: днем не более +10, а ночью +7.





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