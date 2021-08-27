Более 400 зеленых растений высадили в сквере Нестерова в Нижнем Новгороде

Благоустройством сквера занимались в рамках проекта «Жилье и городская среда». Мэр города Юрий Шалабаев проверил качество проведенных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Процесс благоустройства обсуждался с нижегородцами. По их просьбе были вывезены аварийные деревья, а на их место посадили более 400 деревьев и зеленых кустарников. Рабочие обновили дорожное покрытие, установили урны и лавочки. Кроме того, теперь в сквере есть детская и спортивная площадки.
«Когда обсуждали проект благоустройства этого пространства, естественно, обсуждали его с жителями и постарались учесть все их пожелания. Заменили покрытие, лавочки и урны. Особое внимание просили уделить аварийным деревьям, мы убрали несколько штук, но взамен высадили новые – около 400 деревьев и кустарников», – подчеркнул мэр Нижнего Новгорода.
В сквере стало значительно комфортнее благодаря новому освещению и архитектурной подсветке памятника Нестерову. Юрий Шалабаев дал поручение очистить памятник, чтобы поставить точку в благоустройстве общественного пространства.
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов тоже отметил, как преобразился сквер в центре города.
«Сквер стал уютным, ухоженным, добротным, домашним. Здесь есть место всем», – отметил он.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.