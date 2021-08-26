В Нижнем Новгороде пройдет «Марафон 800». Участники пробегут 42 километра!

Для бегунов будет доступна максимальная дистанция в 42,2 километра. По данным организаторов, ее пробегут 1500 человек. Кроме того, для участников доступны еще две трассы — 3 и 10 километров.

Маршрут охватит знаковые исторические места в центре города: стадион и его окрестности, живописные набережные, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, усадьбы купеческих времен и соборы разных веков.

Открытие стартово-финишного городка начнется в 07:00. Начало стартов — в 08:00.

Обращаем внимание, что вход в стартово-финишный городок будет осуществляться при наличии сертификата прививки от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста либо справки о наличии антител к COVID-19.

29 августа с 00:00 до 15:00 перекроют следующие улицы.

Полностью:

улицы Совнаркомовская, Самаркандская, Широкая, Волжская набережная, Стрелка, Нижневолжская набережная, Зеленский съезд, площадь Минина и Пожарского, Верхневолжская набережная, улица Добролюбова, набережная Федоровского, улица Обозная, Похвалинский съезд, улица Красная слобода и набережная Гребного канала.

Частично:

улица Советская от пересечения с улицей Совнаркомовской до Канавинского моста; улица Бетанкура от пересечения с бульваром Мещерский до Волжской набережной; улица Керченская от пересечения с улицей Совнаркомовской до улицы Советской; улица Минина от пересечения с Музейным переулком до площади Минина и Пожарского; улица Варварская от площади Минина и Пожарского до Педагогического университета; улица Октябрьская от пересечения с улицей Большой Покровской до улицы Добролюбова; улица Ильинская от пересечения с улицей Добролюбова до набережной Федоровского; улица Заломова от Сергиевского моста до улицы Малая Покровская; улица Малая Покровская от пересечения с улицей Обозной до Похвалинского съезда; улицы Маслякова от пересечения с улицей Обозной до Похвалинского съезда.

Дополнительную информацию о марафоне можно найти на сайте.





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Фото: архив организаторов