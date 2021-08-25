Нижний Новгород и Москва запустили совместный туристический проект

«У Москвы и Нижнего Новгорода очень богатая история. Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения в сфере туризма. Гид-лендинг станет надежным помощником в путешествиях по нашим регионам и поможет подобрать самые удобные маршруты, интересные события и достопримечательности», — рассказал директор департамента развития туризма области Сергей Яковлев.

Дизайн лендинга разработан на основе картины художника Дмитрия Аске, чьи работы можно встретить в галереях и на улицах Москвы и Нижнего. На сайте проекта представлены: стрит-арт-маршрут по Нижнему Новгороду от организаторов фестиваля «Место», интерактивные квесты по Москве, театрализованные экскурсии Farolero и многое другое.

В социальных сетях проект можно найти по хештегам — #МоскваНижний800, #ФЕСТИВАЛИМ, #ВПЕЧАТЛЯЕМ.





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