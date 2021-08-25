«Шеф всея Руси» приедет на кулинарный фестиваль в Нижнем Новгороде

Фестиваль приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. Гости смогут узнать больше о кулинарных традициях региона, научатся тонкостям приготовления вкусных и полезных блюд.

Кулинарная битва пройдет 28 августа. В ней смогут поучаствовать не только профессиональные повара, но и любители. Финалист конкурса сразится с шефом Ивлевым за звание «Суперкулинар Поволжья».

В 15 часов того же дня начнется конкурс для рестораторов и шеф-поваров «Фудтрак моей мечты». Участники должны представить самую необычную и успешную концепцию для «ресторана на колесах». Праздник продолжится музыкальным представлением в рамках «Столицы закатов», хедлайнером которого станет Клава Кока. В завершение гости полюбуются красочным салютом.

В воскресенье, 29 августа, на кулинарном фестивале приготовят огромную #Окрошку800.

Константин Ивлев также является представителем проекта «Шеф в школе», участниками которого являются члены Российского движения школьников (РДШ). На специальном стенде ребята будут рассказывать о новостях проекта, раздавать информационные листовки. Школьники также проведут соцопрос о качестве школьного питания в столовых, за прохождение которого гость получит памятный подарок. В этот день состоится еще одна кулинарная битва. На этот раз между поварами школ Нижнего Новгорода, которые должны будут приготовить лучший «Завтрак будущего».

Прийти на фестиваль могут все желающие абсолютно бесплатно после предъявления «Мультипасса 800».





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Фото: Instagram @ivlevchef